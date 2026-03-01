[3.1 プレミアリーグ第28節](オールド トラフォード)※23:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・ユナイテッド]先発GK 31 センネ・ラメンスDF 2 ディオゴ・ダロトDF 5 ハリー・マグワイアDF 15 レニー・ヨロDF 23 ルーク・ショーMF 8 ブルーノ・フェルナンデスMF 10 マテウス・クーニャMF 18 カゼミーロMF 19 ブライアン・ムベウモMF 37 コビー・メイヌーFW 30 ベンヤミン・シェシュコ控えGK 1 アルタイ・バユンドゥルDF 3