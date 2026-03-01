マンチェスター・Uvsクリスタル・パレス スタメン発表
[3.1 プレミアリーグ第28節](オールド トラフォード)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
MF 48 ジャック・ムーアハウス
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
監督
マイケル キャリック
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 7 イスマイラ・サール
FW 11 ブレナン・ジョンソン
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 34 チャディ・リアド
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 29 エバン・ゲサン
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
