きょうから3月です。県内の多くの公立高校できょう卒業式が行われました。山形市の県立山形南高校では237人が巣立ちの日を迎えました。 【写真を見る】「きれいな文章では語れない3年間」考えてきた原稿をしまい自分の言葉での答辞に拍手喝さい山形南高校で卒業式 式では、大沼晋校長がクラス代表の生徒に卒業証書を手渡し、「コバルト色に輝く大空に元気よく羽ばたいてほしい」とはなむけの言葉を贈りました。そして卒業生代