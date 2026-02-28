リーゼのカラーシャンプー新登場！泡で簡単ハイトーン髪色キープ

ブリーチカラーやハイトーンヘアを楽しむ方にうれしい新アイテムが登場。リーゼから泡タイプのカラーシャンプー「リーゼバブルカラーシャンプー」が2026年3月28日より限定先行発売されます。泡で出てくる使いやすさと色ムラなく染まる仕上がりが特徴で、毎日のシャンプー感覚で髪色を整えられるのが魅力。明るいカラーを長く楽しみたい方にぴったりのアイテムです♪

泡で簡単に髪色キープ

『リーゼバブルカラーシャンプー』は、泡で出てくる新しいタイプのカラーシャンプー。絡まりやすいブリーチ毛でも毛先まで泡がすーっとのび、髪全体にムラなく塗り広げやすい設計です。

花王独自の濃くなりにくい色設計を採用しており、一回目からしっかり染まりながらも使うたびに暗くなりにくく、次のヘアカラーにも影響しにくいのがポイント。

使用をやめると一週間程度で色が抜けるため、気軽に髪色メンテナンスができます。

アミノ酸系洗浄成分を使用し、弱酸性・サルフェートフリー処方でやさしい洗い心地を実現。フルーティシトラスの香りも楽しめます。

カラーは選べる2種類

リーゼバブルカラーシャンプー（シャンプー・染毛料）パープル



ブリーチ毛やハイトーンカラーの黄みが気になる方におすすめ。透明感のある髪色をキープしながら、明るいカラーをきれいに保ちます。

リーゼバブルカラーシャンプー（シャンプー・染毛料）ピンク



ピンクや赤などの暖色系カラーを楽しんでいる方にぴったり。色落ちしやすい暖色カラーの色味を整え、きれいな発色をキープします。

内容量：280ml

※週2～3回した場合

※使用前の髪の色合いや明るさ、髪質、髪の傷み具合により仕上がりの色は異なります

発売日／地域：2026年3月28日／ドン・キホーテグループ、マツモトキヨシ・ココカラファイングループ

※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。

カラーを長く楽しみたい方に

ブリーチカラーやインナーカラーなど、明るい髪色を楽しむ方にとって色落ち対策は欠かせないポイント。リーゼバブルカラーシャンプーなら、シャンプーしながら手軽に髪色を整えられるのが魅力です♡

毎日のケアに取り入れることで、透明感のあるカラーを長くキープできそう。ハイトーンヘアを楽しんでいる方はぜひチェックしてみてください。