フリー打撃直前に中田翔氏のもとへ、手袋を外して挨拶野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が、グラウンドで見せた先輩への“さりげない気遣い”に称賛の声が上がっている。27日にバンテリンドームで行われた中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前、昨季限りで現役引退した中田翔氏と再会。その際の所作に、ファンから「人柄って出るよねぇ」「人間ができてる」といったコメン