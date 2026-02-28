中日との強化試合前に名前を呼ばれグラウンドへ登場野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、バンテリンドームで行われた中日との強化試合の試合前に見せたある“仕草”がファンの間で話題を呼んでいる。国歌斉唱の際に目を拭うような場面があり、「涙流してる？ 」「心揺さぶられた」などと反響が寄せられた。この日、大谷は試合には出場しなかったものの、試合前には名前を呼ばれてグラウンドに登場