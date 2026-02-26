【草薙 京 THE KING OF FIGHTERS '98 Ver.】 9月 発売予定 価格：22,000円 コトブキヤは、フィギュア「草薙 京 THE KING OF FIGHTERS '98 Ver.」を9月に発売する。価格は22,000円。 本商品は対戦格闘ゲーム「ザ・キング・オブ・ファイターズ '98」より草薙流古武術の伝承者、草薙 京を1/8スケールフィギュア化したもの。 ゲーム内の特徴的な改造