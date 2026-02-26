SNS上で知り合って好意を抱いた相手から投資話を持ちかけられ、大分市の60代男性が、およそ940万円をだまし取られました。 警察によりますと、大分市に住む60代男性は去年11月、SNS上で日本人女性を名乗る人物と知り合い、LINEでやりとりを重ねて好意を抱きました。 その後、この人物から「アプリを使った暗号資産の投資で利益を出している。一緒にしてみないか」などと勧誘され、男性は指示された暗号資産取引所の口座を開設。