いつ作られたか分からない書類のフォーマットやよく分からない社内マナー、複雑な報告手順――あなたの職場に、こんな“謎のルール”はないでしょうか。「本当にこのルール必要？」「何のために？」とモヤモヤしたら、そのルールは“賞味期限切れ”の可能性が高いと言えるでしょう。「ルールだから」と鵜呑みにする前にちょっと立ち止まって、そもそものルールの意味を考えてみませんか？※本稿は、仲山進也『組織で自分らしく成果