UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ レアル・マドリードとベンフィカの第2戦が、2月26日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、アルダ・ギュレル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベンフィカはバンゲリス・パ