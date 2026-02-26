UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ レアル・マドリードとベンフィカの第2戦が、2月26日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、アルダ・ギュレル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベンフィカはバンゲリス・パブリディス（FW）、アンドレアス・シェルデルップ（FW）、ラファ・シルバ（FW）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。ベンフィカのラファ・シルバ（FW）がゴールを決めてベンフィカが先制。

しかし、16分レアル・マドリードが同点に追いつく。フェデリコ・バルベルデ（MF）のアシストからオルリアン・チュアメニ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

77分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。ラウル・アセンシオ（DF）、エドゥアルド・カマビンガ（MF）に代わりフランコ・マスタントゥオノ（MF）、ダビド・アラバ（DF）がピッチに入る。

80分レアル・マドリードが逆転。フェデリコ・バルベルデ（MF）のアシストからビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがこの試合はレアル・マドリードが2-1で勝利し、2試合合計スコアでも3-1で勝利した。

なお、レアル・マドリードは57分にラウル・アセンシオ（DF）、90+6分にセサル・パラシオス（MF）に、またベンフィカは35分にリチャード・リオス（MF）、51分にニコラス・オタメンディ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-26 07:30:25 更新