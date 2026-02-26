隣の席にやってきた転校生の少女・天乃カロン。主人公・渡良瀬晶は清楚で気さくな彼女に密かに恋心を抱いていたが、天乃は休み明けに驚きの変貌を遂げてしまい……。 【漫画】「好きな女の子が中二病になっていた話」を読む 憧れの少女の変化に少年が驚きながらもキュンキュンする漫画が、「好きな女の子が中二病になっていた話」の文言とともにXにアップされた。今回は本作の作者である更科るな（@noah_ark38）氏に、本作の