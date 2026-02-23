au¥³¥Þー¥¹¡õ¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢au PAY¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¡Ö»°ÂÀÏº¤ÎÆü¡×¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¥é¥êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ºÇÂç39¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï¡¢23Æü0»þ～26Æü9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ »°ÂÀÏº¤ÎÆü »°ÂÀÏº¤ÎÆü¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç5¡ó¤ÎPonta¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¹Ô¤¦¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï¡¢Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷¤Î3¡ó¤¬1200¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢au PAY ¥«ー¥É¤Î2¡ó¤¬800¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇÂç50¡ó¤Î³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¤ä¡¢¸ÂÄê¥»ー¥ë¤â¼Â»Ü