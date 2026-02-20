オランウータンのぬいぐるみを母代わりに抱く姿に注目が集まっている子猿「パンチ」をめぐり、他の猿に攻撃される様子の動画がSNSで拡散されている。これに、市川市動植物園（千葉県市川市）は2026年2月20日にXで、動画の状況を推察して説明し、「ただかわいそうと思うのではなく、パンチの頑張りを応援していただければと思います」と呼びかけた。「可愛そうやけど群れ社会の掟よね」「仕事が手につかない」パンチは生後約半年の