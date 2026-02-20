京都・東本願寺前の「お東さん広場」で3月14日・15日の2日間、僧侶に恋愛相談ができる体験型イベント「ごえんさんエキスポ2026 恋バナ縁日〜モヤモヤがほどける恋愛僧談フェス〜」が開催されます。全国から約50人の僧侶が集結し、失恋や片思い、未練など、あらゆる“恋のモヤモヤ”に向き合うという、なかなか攻めた企画です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ごえんさんエキスポ」は、浄土真宗10派による