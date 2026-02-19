£²·î18Æü¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Á´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ï¤Ê¤ó¤È¥È¥Ã¥×£³¤òÆÈÀê¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬£µ¾¡£²Ê¬¤±£±ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ17¤Ç£±°Ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬£µ¾¡£±Ê¬¤±£²ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ16¤Ç£²°Ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥Ã¥ì¥Á¥§¹­Åç¤¬£´¾¡£³Ê¬£±ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ15¤Ç£³°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ ¡ÖÆüËÜ¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¡£Â¾¤Î¥ê¡¼