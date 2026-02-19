「日本は恐ろしい」「レベルが違う」別格の強さ！Jリーグ勢のACLE“トップ３独占”にアジア衝撃！「強すぎる。差は大きい」
２月18日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ全日程が終了した。
日本勢はなんとトップ３を独占。FC町田ゼルビアが５勝２分け１敗の勝点17で１位、ヴィッセル神戸が５勝１分け２敗の勝点16で２位、サンフッレチェ広島が４勝３分１敗の勝点15で３位という結果で、ラウンド16進出を決めている。
この結果に、アジアのサッカーファンからは次のような声が上がった。
「日本は強すぎる。他のリーグとの差は大きい」
「日本サッカーの差を客観的に反映している」
「日本は恐ろしい」
「東アジアは日本に支配されている」
「日本だけレベルが違う」
「これはJリーグなのか」
「日本代表の主力選手はヨーロッパでプレーしているのに」
「この３チームのほかに鹿島がいるのか」
Jリーグ勢の強さが際立ったリーグステージとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国＆中国勢は大苦戦！ACLEリーグステージの最終順位表
日本勢はなんとトップ３を独占。FC町田ゼルビアが５勝２分け１敗の勝点17で１位、ヴィッセル神戸が５勝１分け２敗の勝点16で２位、サンフッレチェ広島が４勝３分１敗の勝点15で３位という結果で、ラウンド16進出を決めている。
この結果に、アジアのサッカーファンからは次のような声が上がった。
「日本は強すぎる。他のリーグとの差は大きい」
「日本サッカーの差を客観的に反映している」
「日本は恐ろしい」
「東アジアは日本に支配されている」
「日本だけレベルが違う」
「これはJリーグなのか」
「日本代表の主力選手はヨーロッパでプレーしているのに」
「この３チームのほかに鹿島がいるのか」
Jリーグ勢の強さが際立ったリーグステージとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国＆中国勢は大苦戦！ACLEリーグステージの最終順位表