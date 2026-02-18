群馬県伊勢崎市の国道17号線での家族3人が亡くなった事故で、自動車運転死傷処罰法違反（危険運転致死傷）の罪に問われていた元運転手鈴木吾郎被告（71）の裁判員裁判の判決が、2月13日に前橋地裁で言い渡された。鈴木被告は`24年5月に飲酒した状態でトラックを運転し、中央分離帯を越えて、対向車線を走っていた乗用車に衝突。運転していた塚越寛人さん（享年26）と、車に乗っていた寛人さんの長男・湊斗さん（享年2）、寛人さん