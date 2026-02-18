「広島のホープ」を逮捕！半年前は聞いたこともなかった違法薬物が、異常な広がりを見せている。「エトミデート」――。国内未承認の医薬品成分で、炙ったり吸引するほか、市販のアトマイザー（加熱・霧状化装置）にセットして電子タバコのように摂取する薬物だ。使用後、わずか１〜２分ほどで酩酊したような高揚感に包まれハイになる一方、手足がしびれ歩行が困難になり、ゾンビのようにフラつく様子から、通称「ゾンビタバコ」と