バレーボール元日本代表の男がパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして逮捕された事件で、店には別の代表選手4人も行っていたことがわかりました。【映像】バレーボール元日本代表の佐藤容疑者佐藤駿一郎容疑者（26）はおととい、板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持していた疑いがもたれています。大麻が入ったバッグを店に忘れたことで発覚しましたが、その後の関係者への取材で店には佐藤容疑者のほかに別の代表選手4人も行