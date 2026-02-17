ミラノ・コルティナ冬季五輪で2月16日（日本時間17日）に行われたフィギュアスケートのペア・フリー競技で“りくりゅう”の愛称で知られる、木原龍一と三浦璃来ペアが金メダルを獲得し、話題を集めている。【写真】木原龍一の“元ペア”が金メダル獲得後にアップした画像2人の元ペアの胸中は…「りくりゅうペアは158.13点の自己ベストを更新したほか、同種目での金メダル獲得は日本勢初の快挙となりました。これまでペアは日本の