米メディアも興味津々だ。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアフリー（１６日）で、?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝ともに木下グループ）が、世界歴代最高の１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点でショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転で金メダルを獲得した。白熱の演技で魅了したりくりゅうに世界も大注目だ。米国メディア「Ｈｅａｖｙ」は「三浦璃来と木原龍一は付き合っているの