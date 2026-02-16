ターキッシュ・エアラインズは、保有機数500機到達を記念した特別塗装機「TK Family」を披露した。

2025年末に受領した機体（エアバスA350-900型機）で、現役・退職社員10万人の写真を彩っている。

2月12日にイスタンブール空港で開いた式典には、トルコ全81県を代表する殉職者の遺児やご家族、2014年に公開し、247機と247都市で撮影したコマーシャル「Iğdır（When You Dream）」の出演者も参加した。

また、実施した特別記念飛行はTK500便として運航し、同型機上空に「500」の数字を描いた。殉職者の子どもたちと家族、ターキッシュ エアラインズの経営陣、歴代幹部、社員が搭乗した。

1933年にトルコのフラッグ・キャリアとして設立し、5機の機体で運航を開始。100機目は2006年8月、200機目は2012年11月、300機目は2016年2月、400機目は2023年3月に導入した。現在は貨物機を含めて523機を保有し、世界132か国356都市へ乗り入れている。2036年までに1,000機体制への拡大を見込んでいる。