北海道・苫小牧警察署は2026年2月15日、暴行の疑いで苫小牧市に住む自称・アルバイト従業員の男（68）を逮捕しました。男は15日午後10時15分ごろ、苫小牧市清水町1丁目の病院内で、病院の50代男性警備員の顔を殴る暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、当時、男は病院を受診していましたが、午後10時前、病院の関係者から「治療が終わっても帰ってくれない人がいる」と通報がありました。通報を受け、病院に警察官