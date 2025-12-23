●高市内閣による官民連携のAI投資計画が始動！高市早苗内閣が成長戦略として挙げている、官民連携のAI（人工知能）投資計画が始動する。AI投資で先行する米国と中国に反転攻勢をかけるのが狙いだ。【こちらも】日中関係悪化で暴落したサンリオ株は、どこで下げ止まるのかそのAI投資計画で民間の核になるのが、通信大手のソフトバンク（9434東証プライム）である。経済産業省が今後行う公募に応じる方向で検討しているという