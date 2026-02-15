お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が、初の完全1人イベント『GOIGOI50 〜愛と感謝のゴイゴイ祭〜』を開催することになり、話題となっている。【画像】ダイアン津田の1人イベント『GOIGOI50 〜愛と感謝のゴイゴイ祭〜』ビジュアル同イベントは、3月28日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで実施予定。50歳となる節目を祝し、これまで支えてくれたファンへの感謝を込めた、一夜限りのお祭りとなる。さらに、公演の