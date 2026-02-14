実質約310万円で買える最安グレードとは？日産は2026年1月29日、新型「リーフ」の55kWhバッテリー搭載モデル「B5」を発表し、同日より注文受付を開始しました。納車は同年3月から順次開始される予定です。なお、既に新型リーフ自体は2025年10月8日に発表しており、2026年1月15日に発売予定の78kWhモデル「B7」とあわせ、これで2種類のラインナップが出そろいました。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”日産の「新たな