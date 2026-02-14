ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで違反投球の疑いから口論に発展する事態が発生した。両者の発言は国際中継に入り込み、疑われた選手が怒りの声を上げる事態に。ネット上でも、映像を見た海外ファンが違反を指摘するなど物議を醸している。問題になったのは13日（日本時間14日）、1次リーグのカナダ―スウェーデン戦の第9エンドだった。カナダのマーク・ケネディがストーンを投じた場面。一度