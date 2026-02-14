ロシアの首都モスクワで、北朝鮮料理店の新規開業が相次いでいることが分かった。米国の北朝鮮専門メディア「NKニュース」が11日付（現地時間）で報じたもので、国連制裁によって禁止されている北朝鮮労働者の海外就労が、事実上黙認されている可能性が浮上している。ロシア最大級の検索エンジン「ヤンデックス」によると、平壌冷麺や焼肉、炒飯などを提供する北朝鮮料理店「陵羅島（ヌンラド）」が最近、モスクワ南部に新たに開店