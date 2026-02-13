【国内5店舗の移転および新規出店】 2月から3月にかけて実施 日本トイザらスは、国内5店舗の移転および新規出店を2月から3月にかけて実施する。 2月13日の「トイザらス・ベビーザらス シーナシーナ青森店」移転オープンを皮切りに、奈良県では2月19日に「トイザらス ならファミリー店」が移転オープン。翌20日には、埼玉県に「トイザらス コクーン