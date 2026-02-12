女性が意中の男性にチョコレートをプレゼントし、想いを伝える――。日本では、2月の恒例イベントとして定着しているバレンタインデー。その起源には諸説あるが、1935年にチョコレートシロップ「モロゾフ」が英字新聞に広告を掲載したことで知られるようになったとされている。 その後、1965年前後にチョコレート会社や百貨店の販促活動によって広く浸透し、女性から男性へ贈るスタイルが定着