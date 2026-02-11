お笑いユニット「ぼる塾」が11日、YouTubeチャンネルを更新。酒寄希望（37）が第2子妊娠を発表した。「ぼる塾から皆さまへ大切なご報告」と題した動画を投稿。酒寄は「私、酒寄希望、新しい命を授かりました」と報告した。メンバーは口々に「凄い」「おめでとう」と祝福した。「去年の年末あたりから舞台が突然3人のことが増えたから、酒寄さん体調大丈夫かって心配してくださっている方がいたら申し訳ないです。赤ちゃんが