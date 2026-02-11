セクシー女優としてデビューすれば、すぐに仕事が舞い込み、安定した活動ができる――そんなイメージを持つ人も少なくないと思います。しかし現実には、デビュー後もほとんど仕事が入らず「月に1、2本しか出演がない」という状況が続き、そのまま引退を余儀なくされる人もいるそうです。2014年にセクシー女優としてデビューし、現在も第一線で活躍する加藤あやのさんも、無名の企画女優・エキストラとして長く下積みを経験した女優