ディズニー・チャンネルにて、特別編成「ミラキュラス！ミラクル・バレンタイン」をバレンタイン当日、2月14日（土）16：00より一挙放送。また、小さなお子さま向け専門チャンネル「ディズニージュニア」でも人気作品のバレンタインエピソードをまとめてお届けする特別編成「ディズニージュニアのハッピーバレンタイン」を2月14日（土）11：00 より一挙放送する。＞＞＞バレンタインエピソードの場面カットをチェック！（写真3点）