【ミラキュラス レディバグ＆シャノワール】バレンタインの特別編成を放送！
ディズニー・チャンネルにて、特別編成「ミラキュラス！ミラクル・バレンタイン」をバレンタイン当日、2月14日（土）16：00より一挙放送。また、小さなお子さま向け専門チャンネル「ディズニージュニア」でも人気作品のバレンタインエピソードをまとめてお届けする特別編成「ディズニージュニアのハッピーバレンタイン」を2月14日（土）11：00 より一挙放送する。
ごく普通の高校生、マリネットとアドリアン。だがこの2人、実は邪悪な影からパリの街を守るスーパーヒーロー。善良な市民をヴィランへと変える邪悪な生物・アクマをとらえるため、クワミ（妖精）の力でレディバグとシャノワールに大変身。パリの街を守るためパートナーとしてともに戦う2人だが、その正体は誰も知らない。当の本人さえお互いの正体を知らず、マリネットはアドリアンに、シャノワールはレディバグに片想いをしている。
このたび、特別編成「ミラキュラス！ミラクル・バレンタイン」として、『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』の愛と友情が試されるドラマティックなエピソードの数々から、＃11「ダーク・キューピッド」や＃62「オブリビオ」など名作回をお届け。
そして、日本初放送となる最新エピソード＃141「スリーピング・サイレン」も登場。胸が高鳴るドキドキな時間をお楽しみに。
また、ディズニージュニアでも特別編成「ディズニージュニアのハッピーバレンタイン」として、人気作品からバレンタインエピソードが一挙放送される。『キンダーガーデン・ミュージカル』と『アイアンマンとさいこうのなかまたち』の初放送となるエピソードを含む特別編成だ。
『キンダーガーデン・ミュージカル』は、幼稚園を舞台にした、歌とダンスがいっぱいの楽しいミュージカル・アニメーション。幼稚園に通い始めたバーティは、毎日ワクワクしている。新しいお友達を作ったり、教室を探検したり、クラスの係を決めたり、幼稚園には初めてのことがたくさんあるのだ。時には失敗もするけれど、優しいモレノ先生や仲良しのお友達ローズやラディッシュといっしょに乗りこえていく。
そんな中で、今回＃16「バーティと ハートがいっぱいのおかしのいえ／ちらかしモンスター」が 日本初放送。
学校のろうかにかざられたハートがいっぱいのおかしの家。そのハートの数を当てたクラスが、おかしの家をもらえる。バーティたちは張り切って、ハートの数を考える。
また『アイアンマンとさいこうのなかまたち』は、少年トニーと親友のリリ、アマデウスがアイアン・スーツを身にまとい、アイアンフレンズに変身。アイアンマンはナノ・シールド、アイアンハートはハートビート・バブル・フォースフィールドで人々を守り、アイアンハルクは強力なアイアン・ブーム・クラップとアイアンハルク・ストンプを持っている。３人が自
由に空を飛び、仲間たちと協力し合いながら、様々な問題を解決し、街の平和を守る姿を描いたテレビシリーズだ。そして今回は、＃17「バレンタインデーをジャマするウルトロン／アイアンフレンズとタールいけのトラブル」が TV初放送となる。
バレンタインは『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』とディズニージュニアのバレンタインエピソードをお楽しみに。
