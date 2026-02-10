2月9日、ある女性タレントが自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の結婚式で起きた“トラブル”について告白し、大きな反響を呼んでいる。そのタレントとは休井美郷（34）だ。休井は2021年、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』（Amazonプライム）のシーズン4に出演し、「あざといは正義」というキャッチコピーどおりの“あざとキャラ”で話題に。おっとりした見た目とサバサバした性格とのギャップが支持され、放送中