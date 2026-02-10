24年11月にステージ3Aの希少がんである乳がん、浸潤性小葉がんで右胸の全摘手術を受けたタレントの梅宮アンナ（53）が10日までにインスタグラムのストーリーズを更新。左足の小指を再び骨折したことを明かした。梅宮は「やっと3カ月かかって治った左足小指再び椅子の角に当たり同じ小指を骨折した」とエックス線写真を公開。「骨がもろくなっている」と嘆いた。梅宮は昨年10月の投稿で「痛い痛い足の小指骨折全治5週間」と明