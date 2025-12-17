12月9日に公開されたファッション誌「STORY」のインタビュー記事で、乳がん（浸潤性小葉がん）ステージ3Aと闘病中の梅宮アンナが登場。今年、交際10日で電撃結婚した夫と結婚5カ月目で激しい夫婦喧嘩を繰り広げたことを明かした。《私は、“梅宮アンナ”というタレントとして30年やってきた顔があって。そこに、がんになって“がんサバイバーとしての顔”が増えて、さらに結婚して“妻としての顔”が生まれて。この半年で、一気