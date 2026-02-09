イラストレーターの一花さんの漫画「今日の旦那さん」が、Xで発表されました。【漫画】本編を読む中国人の夫が、自分の顔を指して「おんせんがすごいよ」と言っていました。妻が何のことだろうと思っていると…という内容で、読者からは「ほっこりする」「かわいい！」「仲がよさそうですね」などの声が上がっています。突然のひと言に、「？」が浮かんだ瞬間一花さんは、Xやnoteで作品を発表しています。一花さんに作品につ