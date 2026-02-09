イラストレーターの一花さんの漫画「今日の旦那さん」が、Xで発表されました。

【漫画】本編を読む

中国人の夫が、自分の顔を指して「おんせんがすごいよ」と言っていました。妻が何のことだろうと思っていると…という内容で、読者からは「ほっこりする」「かわいい！」「仲がよさそうですね」などの声が上がっています。

突然のひと言に、「？」が浮かんだ瞬間

一花さんは、Xやnoteで作品を発表しています。一花さんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

一花さん「本格的に描き始めたのは、最近です」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

一花さん「ツッコミどころが満載だったので、文章か簡単な漫画にしたいな、と思ったのがきっかけです。旦那さんと出会う少し前に婚活をしていたのですが、旦那さんと出会って中国に行き、義父母たちと会って結婚するまで、かなりスピーディーでした」

Q.「おんせんがすごいよ」と言われたとき、最初はどう受け取りましたか。

一花さん「ちょうど少し前に温泉に行ったり、私が温泉好きだと話したりしていたので、『また温泉に行こうって言ってるのかな？』と思いました」

Q.すぐに「汗」だということは分かったのでしょうか。

一花さん「割と早く『汗』にたどり着きました。実際に彼が顔から流れている汗を指さして『おんせん』と言っていたので、『おんせん→水分→汗』って感じで連想できました」

Q.旦那さまのこうした言い間違いは、普段からあるのでしょうか。

一花さん「ちょくちょくあります。よくあるのは、『生活』を『せかい』、『氷水』を『おこりみず』などです。理解するまで一番時間がかかったのは、『タオル』を『なおる』と間違えていたときです。ちなみに、自力で答えにたどり着けないときは翻訳アプリを使います」

Q.逆に、一花さんがよく言い間違いしてしまう中国語はありますか。

一花さん「私は中国語を勉強中でまだほとんど話せないので、言い間違いと言える段階にも達していません。そんな中で、よく混乱してしまう中国語は『下雨（雨が降る）』『下午（午後）』です。発音が似ているため、どうしてもごちゃごちゃになってしまいます」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

一花さん「『こういうの大好きです』『一生懸命伝えようとしているのが愛おしいですね』『かわいいし、面白い！』などと、感想をいただきました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

一花さん「この国際夫婦の日常漫画は、まだ描き始めたばかりなので、とりあえずこれから作品を増やしていきたいです！ 今後同人誌としてまとめ、コミティアでの頒布を目標にしています。あわせて、文章もnoteで発表していけたらと考えています」