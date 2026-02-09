フィギュアスケートの10年バンクーバー五輪7位入賞の織田信成氏（38）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2大会連続の銀メダルを獲得したフィギュアスケート団体の日本代表を祝福した。「日本団体銀メダル！おめでとう」と祝福。「何より凄いと思ったのが、日本選手の全演技で殆どミスが無かった事！特に駿くんの今シーズンの安定感が驚異的過ぎてやばい！！」と日本代表を絶賛した。「今テレビ観て思ったけど、最後ノー