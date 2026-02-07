プレミアリーグ第25節ではブライトン対クリスタル・パレスの日本人対決が予定されている。パレスの鎌田大地は怪我での離脱が続いていたが、この試合での復帰を指揮官であるオリヴァー・グラスナー監督が明言した。そんなブライトン対パレスの一戦だが、もう一つ注目すべき点がある。それがベテラン、ジェイムズ・ミルナーのプレミア出場記録だ。現時点でミルナーはプレミアで652試合に出場しており、このパレス戦で起用されれば、6