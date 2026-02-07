サウナは健康のみならず、美容面でも効果が期待されている。特に現代では、健康と美容に境界線はなく、ともに影響しあうという考え方が主流になっている。美にまつわる多くの悩みにサウナがどのようにアプローチし、また、どのように利用するのが効果的なのか――。エイジングケアとは、加齢（エイジング）に伴う肌や身体の変化に応じて、健康的な状態を保つためにお手入れ（ケア）すること。もちろん、サウナ入浴も有効な手段のひ