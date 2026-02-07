「平成リバイバルブーム」が吹き荒れている。その中でも特に白熱しているのがシール集めだろう。平成生まれの筆者が振り返ってみると、たしかに小学生の頃、シール帳を持っている女子は少なくなかった。彼女らが集めたシールを持ち寄って、休み時間に交換する姿は日常の風景だった。【写真を見る】「10万円でセット転売も」床一面に並べられたボンボンドロップシールほか時は変わって令和。今や小学生の半数以上がスマホを持つ時