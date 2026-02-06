〈被害者の父親は「残虐な殺され方をして、『返せ』と言っても…」女子高校生コンクリ事件、服役を終えた元少年が明かした“被害者への償い”〉から続く史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。【衝撃画像】顔はボコボコ、血まみれに…女子高生が4人の少年たちにコンクリ詰めにされた事件現場の写真を見る綾瀬事件を取材する「ニュースステーション」ディレクター（当時）の山粼裕侍