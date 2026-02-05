【「吸血鬼すぐ死ぬ」26巻】 2月6日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「吸血鬼すぐ死ぬ」の26巻を2月6日に発売する。価格は594円。 本作は、盆ノ木至氏が「週刊少年チャンピオン」で連載しているハイテンション吸血鬼ギャグマンガ。TVアニメ化もされている。 26巻は約2年9カ月ぶりの最新刊となり、第2回武々夫のバレンタインが開催されるほか、ヘ