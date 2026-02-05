メディア各社の世論調査では、自民党の地滑り的な大勝利が報じられている今回の総選挙。じつは、2月4日放送されたTBS系の情報番組『ひるおび』では、ちょっとした“ハプニング”があった。「JNNが1月31日、2月1日に実施した情勢調査のデータを伝えたんですが、世代別の比例投票先調査で自民党がトップなのはいいとして、中道改革連合に投票する18〜29歳世代が『ゼロ％』だったんです。番組に出演していたTBSの岩田夏弥政治部長も