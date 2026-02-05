「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位VLOGCAM ZV-E10（ソニー）2位EOS R50（キヤノン）3位EOS R10（キヤノン）4位VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）5位α6400（ソニー）6位Z 30（ニコン）7位Z50II（ニコン）8位FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）9位α7C II（ソニー）10位α7 V（ソニー）26年1月のミラーレス一眼（シリーズ別）