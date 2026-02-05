12球団が一斉スタートしたプロ野球・春季キャンプ。九州・沖縄地方に足を運ぶファンにとって、選手との距離が近いのもシーズン中には味わえない醍醐味だが、これを逆手に取っての“悪質”とも言えるマナー違反も起きてーー。【写真】前田投手らが転売ヤーの標的に…メルカリ出品された“サイン姿”の証拠写真【前田健太東北楽天ゴールデンイーグルス直筆サインボール春季キャンプ球団ロゴ】【阪神タイガース 木浪聖也 直