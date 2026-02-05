相手のやる気がアップする正しい叱り方 「あなたならできる」 タイプを見極めた対応をする ミスや失敗を注意して改善させるのが叱ることの大きな目的ですが、それだけでは十分とは言えません。せっかくなら、相手のやる気をアップさせることを目指したいところです。 上手に相手のモチベーションを上げるには、それぞれのタイプを見極めます。まず、自分に自信を持っていて、プライドの高いタイプであれば、そのプライド